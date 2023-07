“Mio marito mi ha chiesto una relazione aperta, in due giorni ho avuto 2000 match su Tinder”

Su Reddit, sito internet di social news, intrattenimento e forum dove gli utenti registrati possono pubblicare contenuti, sempre più persone raccontano le proprie esperienze. Ecco che questa volta è una donna a rendere nota una particolare richiesta ricevuta dal marito. Ovvero trasformare il loro matrimonio in una relazione aperta.

Per compiacere il padre dei suoi figli ha deciso di mettersi in gioco. Solo che le cose non sono andate esattamente come l’uomo aveva sperato: la moglie ha ottenuto in soli due giorni più di 2000 “match” sull’app di incontri Tinder, e lui è andato su tutte le furie. La vicenda è stata raccontata sui social dalla protagonista, che ha chiesto agli utenti consigli sul da farsi.

“Pensavo davvero che fosse tutto fantastico tra di noi. Ci amavamo (o dovrei dire che lo amavo?) più di ogni altra cosa. Abbiamo due bellissimi bambini, una grande casa e un buon lavoro. Facciamo un ottimo sesso e abbiamo molto in comune. La scorsa settimana mi ha detto che voleva chiedermi qualcosa ma non devo prenderla nel modo sbagliato. Voleva che il nostro matrimonio diventasse una relazione aperta. Ho iniziato a piangere. Non mi ama più? Non è attratto da me? Mi tradisce? Perché allora non divorziare?. Spiegando che suo marito le aveva detto che “voleva solo qualcosa di nuovo ed eccitante”, la donna ha deciso di scaricare Tinder per dimostrare di essere desiderabile, anche se ha caricato immagini poco lusinghiere di se stessa.

“Sono stata sconvolta tutto il giorno e più tardi quella sera ho scaricato Tinder. Ho caricato una delle mie foto meno lusinghiere. Ho scritto che sono madre di 2 figli di tre e un anno, e che ero in un matrimonio aperto. Ho mostrato a mio marito il mio profilo. Dopo un’ora ho ricevuto più di 100 corrispondenze. Il giorno dopo erano circa 2000. Mio marito si è arrabbiato molto e mi ha chiesto di eliminare l’app. Ha detto di aver capito e di dimenticare quello che aveva detto. Ora è tornato “normale” ma non posso dimenticare”.