Donna perde il controllo del passeggino che va verso strada trafficata: un senzatetto lo salva | VIDEO

Incredibile storia che arriva da Hesperia City, nella Contea di San Bernardino (California). Qui, come riportato da numerosi siti stranieri tra cui il Mirror, è accaduto un grande salvataggio: una donna (presumibilmente la prozia) perde il controllo del passeggino e cade a terra, non riuscendo più ad alzarsi. Complice il forte vento, il carrozzino si è velocemente spostato verso una strada trafficatissima. La tragedia è stata fortunatamente evitata grazie al tempestivo intervento di Ron Nessman, un senzatetto che ha assistito alla scena e, senza esitare, ha letteralmente corso per mettere in salvo il neonato.

Nel filmato – diffuso dalle tv americane e che circola su TikTok – si vede tutto nei dettagli. La donna cade a terra e, quando prova a rialzarsi, non ce la fa. Inciampa, poi crolla nuovamente. Ed ecco arrivare, dal lato destro dell’inquadratura, il “senzatetto eroe” (così è stato definito sul web). Non finisce qui. Sembra, infatti, che l’uomo avesse da poco lasciato un colloquio di lavoro, andato poi a buon fine. Secondo il direttore generale dell’azienda ‘Applebee‘, Emily Canady, il video virale non ha nulla a che fare con la decisione di assumere Nessman.”È un bravo ragazzo ed è stato un ottimo candidato, si troverà sicuramente bene con noi qui nel Team Victorville all’Applebee”, ha affermato Canady. Finalmente adesso, infatti, avrà un posto di lavoro come lavapiatti di una nota catena di ristoranti americani, dopo 8 anni di disoccupazione.

Intervistato dai media locale, il signor Nessman – caduto in depressione dopo la morte della compagna nel 2018 – ha raccontato che era seduto su una panchina quando si è accorto del passeggino che scivolava via: “Ho sentito urlare, l’ho vista e mi sono sentito così male per la signora. Ho anche io dei nipoti (ha un legame molto forte con la sorella, che lo ha aiutato negli ultimi mesi, ndr) e non potevo immaginare una cosa del genere. Non sarei stato in grado di vivere in pace con me stesso se non avessi fatto qualcosa per salvarlo”. Quindi ha concluso: “Semplicemente sono contento di essermene accorto e di essere stato presente. Spero comunque che questo episodio possa ricordare l’importanza di bloccare sempre le ruote dei passeggini”. E quando gli è stato fatto notare che qualcuno vorrebbe aprire una raccolta fondi per lui, Ron ha risposto di non volere i soldi di nessuno, se non i propri, guadagnati lavorando onestamente. Immancabili le critiche del web, sempre pronto a puntare il dito. “Quando ho visto il video per la prima volta, ho capito subito che non era la mamma. Una mamma avrebbe fatto di tutto per recuperare il proprio figlio”, “Perché non è riuscita a rialzarsi così tante volte? Cosa diavolo è successo?”. Secondo qualcuno, durante la prima caduta la donna avrebbe sbattuto la testa e quindi perso lucidità. Impossibile trovare conferme al riguardo. Ad ogni modo, quello che conta è che il bimbo stia bene.