Una donna ha rivelato che il marito le dava cibo avvelenato e girava video in segreto quando erano a letto

Candice, una donna di 51 anni di Newheaven, Stati Uniti, è stata vittima del marito che le somministrava cibo avvelenato e le faceva video in segreto quando erano a letto. Oggi Candice rivive il dramma di quei momenti, mentre lui, Stephen Lee, sta per tornare libero dopo appena 16 mesi di carcere.

Non si dà pace, Candice, che trova ingiusto che l’ormai ex marito sconti una pena così leggera. Stephen Lee ha anche confessato di aver drogato la moglie e di aver installato una telecamera segreta in camera da letto per riprendere la moglie, inconsapevole di tutto.

Per 17 anni ha usato una spycam per scattare foto alla moglie quando non aveva vestiti addosso. Prima, però, le metteva del sonnifero nel cibo, in modo da poterla spogliare senza che lei si opponesse.

Parlando esclusivamente a The Sun, Candice ha dichiarato: “Ha portato gli abusi domestici a un livello completamente nuovo e i tribunali lo hanno lasciato libero di camminare”.

Candice, ex pilota di veicoli pesanti, incontrò il montatore di pneumatici Stephen proprio sul posto di lavoro e dopo essersi frequentati per qualche tempo hanno deciso di sposarsi, nell’ottobre del 2001.

Appena sette mesi dopo venne alla luce la loro bambina Rhona, ma il matrimonio era già fragile. Gli sbalzi di umore di lui rendevano Candice ancora più insicura. I due si sono separati nel 2016

La coppia si è separata nel 2016 dopo che Candice ha chiesto di fare una pausa nella loro relazione prima di decidere di provare il loro matrimonio. I sospetti che qualcosa non andasse erano iniziati quando, durante un weekend nel Sussex, mentre guidava Candice ha accusato una strana stanchezza che non aveva mai avuto prima.

Da quel giorno in poi, durante ogni fine settimana, la donna veniva drogata dal marito. “Ero sempre assonnata, mi addormentavo sulla sedia e Stephen mi portava a letto”, ha detto.

Inoltre, Candice ha raccontato anche che il cibo che mangiava spesso aveva un sapore strano, amaro.

A quel punto, quando i sospetti erano diventati troppo grandi, Candice ha deciso di andare alla polizia. Gli agenti le hanno consigliato di andare in una infermeria del distretto per procedere a dei test delle urine.

Gli esami hanno messo nero su bianco quello che stava succedendo: per mesi a Candice erano stati somministrati antidepressivi e altri farmaci per l’insonnia, a sua insaputa. A quel punto la polizia ha proceduto alla perquisizione della casa, trovando una telecamera nascosta nella camera da letto della coppia. Il dispositivo era collegato al cellulare di Stephen Lee.

“Quando gli agenti sono venuti a casa, lo hanno trovato con due pacchetti di farmaci in tasca. Ce ne erano anche di vuoti nei cassetti della sua camera da letto”, ha continuato la donna.

“Dall’estratto conto in banca ho scoperto che stava acquistando farmaci online e li faceva consegnare alla porta accanto”, ha raccontato ancora Candice. Quando la polizia ha avuto tra le mani il suo cellulare, ha trovato una serie di foto che erano state scattate alla donna.

“Ero disgustata. Non avevo mai posato per lui senza i miei vestiti addosso”. Non c’erano foto in cui i due avevano rapporti a letto, ma solo foro di Candice senza vestiti. Ora la donna si batte perché la pena di Stephen sia aumentata.

