Data per morta, si sveglia nella bara: il “miracolo” filmato dai parenti

Una donna di 76 anni data per deceduta si è “risvegliata” nella bara. È successo in Ecuador, ad accorgersene sono stati i parenti che vegliavano sulla donna. La donna è adesso ricoverata: “Il suo cuore è stabile”, ha raccontato il figlio ai media locali.

Questo piccolo “miracolo” è accaduto lo scorso venerdì in diretta in un video che è diventato presto virale. La donna era stata ricoverata la sera prima per un sospetto ictus: “Ha subito un arresto cardio-respiratorio e non reagiva alle manovre di rianimazione. Di conseguenza, il medico di turno ne ha confermato il decesso”, ha spiegato il ministero della Salute.

Bella Montoya è rimasta per oltre quattro ore all’interno di una bara. Mentre i parenti si preparavano ad allestire la camera ardente, due di loro si sono accorti che dalla cassa proveniva uno strano rumore: era la donna che con “la mano sinistra stava colpendo la parete delle bara”. Allertati i soccorsi, la 76enne è stata ricoverata nuovamente. Il ministero ha aperto un’inchiesta “per determinare le responsabilità” dell’errato certificato di morte.