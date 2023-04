Bufera sul Dalai Lama, bacia un bambino sulle labbra poi la richiesta shock: “Succhiami la lingua” | VIDEO

Bufera sul Dalai Lama, bacia un bambino sulle labbra: “Succhiami la lingua”

È bufera sul Dalai Lama per un video, divenuto virale sul web, in cui si vede il leader spirituale prima baciare sulle labbra un bambino e poi chiedergli di “succhiargli la lingua”.

Le immagini risalgono al 28 febbraio scorso e sono state realizzate nel corso di un evento che si è svolto nel tempio di Dharamshala al quale hanno partecipato circa 100 giovani studenti che si erano appena laureati presso la Fondazione indiana M3M.

Nelle immagini si vede il Dalai Lama, 87 anni, invitare un ragazzo a raggiungerlo sulla piattaforma dove era seduto. Il leader religioso ha chiesto al ragazzino prima un bacio sulla guancia, poi lo ha trattenuto dicendo “anche qui” indicando le labbra.

“Succhiami la lingua” ha poi dichiarato il Dalai Lama con il bambino che si è scansato velocemente. Il leader religioso, poi, si è rivolto al ragazzo consigliandoli di guardare a coloro che cercano “pace e felicità” e di non seguire “esseri umani che uccidono sempre altre persone”.

Il video ha provocato numerose polemiche, costringendo lo stesso Dalai Lama a scusarsi pubblicamente per quanto era accaduto.

“Sua Santità desidera scusarsi con il ragazzo e la sua famiglia, nonché con i suoi amici in tutto il mondo, per il dolore che le sue parole possono aver causato – si legge in un comunicato pubblicato sul profilo Twitter del leader religioso – Sua santità spesso prende in giro le persone che incontra in modo innocente e giocoso, anche in pubblico e davanti alle telecamere. Si rammarica dell’incidente”.