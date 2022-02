Crisi Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi sabato 19 febbraio 2022

CRISI UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – “La Russia può lanciare un attacco in qualsiasi momento”: ne è convinto il presidente Usa Joe Biden che per la giornata di oggi, domenica 20 febbraio, ha convocato il Consiglio per la sicurezza nazionale sulla crisi in Ucraina. Intanto, secondo le agenzie di stampa russe, gli ucraini avrebbero bombardato per tutta la notte il territorio della Repubblica popolare di Donetsk controllata dai separatisti filorussi. Di seguito, tutte le ultime notizie in diretta sulla crisi tra Ucraina e Russia.

Ucraina-Russia, le ultime notizie in diretta

Ore 7,00 – Johnson: “Mosca sta pianificando la più grande guerra dal 1945” – Secondo il premier britannico Boris Johnson la Russia sta pianificando “la più grande guerra in Europa dal 1945”. Intervistato dalla Bbc prima della conferenza sulla sicurezza a Monaco, il primo ministro ha affermato che il piano di Mosca “è già iniziato”. Secondo Johnson le truppe russe sarebbero intenzionate ad entrare in Ucraina da est, ma anche dalla Bielorussia e dall’area circostante a Kiev.