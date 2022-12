Corriere rapisce una bimba di 7 anni sul vialetto di casa: trovata morta dopo due giorni

Stava facendo delle consegne in casa della piccola, quando un corriere avrebbe sequestrato ed ucciso una bambina di 7 anni. Il corpo senza vita della piccola è stato ritrovato dopo due giorni di ricerche nella contea di Wise. La giovane vittima si chiamava Athena Strand, ed era scomparsa 48 ore prima vicino a Dallas, in Texas. Il presunto responsabile del rapimento ed omicidio sarebbe l’autotrasportatore della FedEx, il 31enne Tanner Horner, già arrestato dalle forze di polizia locali. La bambina è stata ritrovata a circa 15 chilometri da casa sua.

Secondo i primi accertamenti medici, Athena sarebbe morta entro un’ora dal rapimento. Lo sceriffo della contea di Wise, Lane Akin, ha riferito che Horner ha confessato di aver ucciso la piccola, senza però entrare nei dettagli. “Siamo solo tristi che non sia finita nel modo in cui speravamo che finisse”, ha raccontato commosso ai giornalisti. Akin non ha fornito un possibile movente per l’omicidio, ma ha detto che non credeva che Horner conoscesse Athena o la famiglia Strand. Il 31enne non avrebbe precedenti penali. L’uomo quel giorno aveva consegnato un pacco in casa di Athena, che era insieme alla matrigna, quando sarebbe sparita. Così la donna ha fatto scattare l’allarme. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, la bambina sarebbe stata rapita a poca distanza dall’abitazione, sul vialetto a 200 metri da casa.