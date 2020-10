Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Nel mondo si contano oltre 40 milioni di casi accertati di Coronavirus, a fronte di oltre un milione di morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 24 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Terzo record consecutivo di nuovi contagi in Francia – La Francia ha aggiornato per il terzo giorno consecutivo il record di nuove infezioni da Covid. Nelle ultime 24 ore il Paese transalpino ha registrato 45.422 nuovi casi di coronavirus, fanno sapere le autorità sanitarie di Parigi, a fronte dei 42.032 di venerdì. Il totale dei contagiati si avvicina così a 1,1 milioni. Il numero dei deceduti scende a 138 dai 298 della giornata precedente.

Ore 06.30 – Nuovo record di infezioni in Portogallo – Il Portogallo ha segnato un nuovo record di contagi da Covid giornalieri: 3.669 nelle ultime 24 ore. I nuovi decessi sono 21, per lo più concentrati nel Nord del Paese, l’area più colpita. Il Portogallo ha registrato finora 116.109 contagi e 2.297 morti legati al coronavirus.

Ore 06.00 – Obama: “Trump sulla pandemia non ha fatto che guai” – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, “non ha fatto altro che guai” nella gestione della pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato l’ex presidente Barack Obama durante un comizio a Miami in sostegno del suo ex vice Joe Biden, candidato dei Democratici. “L’idea che la risposta di questa Casa Bianca non sia stata altro che un guaio completo è totalmente senza senso”, ha detto Obama, utilizzando l’espressione colloquiale ‘screw up’, traducibile come ‘incasinare’.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Positivo il presidente polacco Duda – Il presidente polacco, Andrzej Duda, è positivo al Covid ed è stato messo in isolamento in casa ma “si sente bene” e non ha sintomi. Lo ha reso noto il suo portavoce, Blazej Spychalski, spiegando che il tampone risale a venerdì. Duda, 48 anni, si unisce a una manciata di leader nazionali contagiati dal Covid nei mesi scorsi, come i presidenti di Stati Uniti e Brasile, Donald Trump e Jair Bolsonaro, e il premier britannico, Boris Johnson. La notizia arriva proprio mentre in Polonia entra in vigore una nuova stretta a seguito dell’impennata dei contagi che venerdì avevano superato la quota record di 13.600 con 153 morti.

Tutto il Paese è stato dichiarato zona rossa ed è stata decisa la chiusura per due settimane di ristoranti e bar, il divieto di raduni con più di cinque persone e lezioni in presenza solo fino alla terza elementare. In totale la Polonia ha avuto 228mila casi di Coronavirus e 4mila morti. Non è chiaro dove si sia contagiato Duda ma lunedì aveva partecipato a un evento a Tallinn in cui aveva incontrato il collega bulgaro, Rumen Radev, che successivamente si era dovuto mettere in quarantena. Nella giornata di venerdì, il presidente polacco ha visitato l’ospedale da campo in costruzione nello Stadio Nazionale di Varsavia che dovrebbe offrire 500 letti Covid.

Nelle stesse ore Duda ha ricevuto per un’onorificenza la tennista polacca Iga Swiatek, fresca vincitrice del Roland Garros, che ora è stata messa in quarantena per 10 giorni, al pari dei funzionari e delle altre persone con le quali il presidente è entrato in contatto negli ultimi giorni. In Polonia il presidente ha un ruolo per lo più cerimoniale ma ha potere di veto sulla legislazione. Duda è uno stretto alleato del partito nazionalista Diritto e Giustizia (PiS) al governo ed è stato rieletto a luglio per un secondo mandato.

Record di casi negli Usa, più di 80 mila in 24 ore – Gli Stati Uniti hanno registrato più di 80.000 nuovi casi di coronavirus, il numero giornaliero di infezioni più alto dall’inizio della pandemia. I nuovi contagi accertati sono 80.005 (il dato più alto si registrò il 16 luglio con 77.362 infezioni) secondo il bilancio della Johns Hopkins University.

Usa, Trump: “100 mln dosi vaccino entro fine anno” – “Avremo cento milioni di dosi di vaccino Covid entro l’anno e gli anziani avranno la priorità”. Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, nel suo comizio elettorale a The Villages in Florida.

Francia, 42.032 casi in 24 ore – Nuovo record di contagi in Francia: sono 42.032 i casi di Coronavirus, contro i 41.622 registrati ieri. I tamponi sono, in media quotidiana, 232.000. I morti sono stati, da ieri, 184. A questa cifra, relativa agli ospedali, si deve aggiungere quella delle vittime degli ultimi 4 giorni nelle case di cura e negli istituti per disabili, che sono state 114. Il totale dal 1 marzo sale a 34.508. In aumento le rianimazioni, dove oggi ci sono quasi 300 pazienti in più rispetto a ieri, per un totale di 2.441 letti occupati da ammalati Covid.

