CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 20 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 08.00 – Trump: “Test migliori, ecco perché tanti contagi Covid” – Tanti contagi, tanto onore: parola del presidente Usa, Donald Trump, perché – ha spiegato- “vuol dire che i nostri test (per accertare il nuovo coronavirus) sono molto meglio”. Secondo il presidente Usa, il fatto che gli USA abbiano 1,5 milioni di contagi da nuovo coronavirus -in aggiunta ai quasi 92 mila decessi- vuol dire che gli Usa fanno “più test di chiunque altro”. “Così se abbiamo tanti casi, io non la considero una cosa cattiva: la considero in un certo qual modo una buona cosa perché vuol dire che il nostro sistema di test è migliore. Lo vedo come un punto d’onore, davvero un punto d’onore. E’ un omaggio al sistema del teste e a tutto il lavoro che tanti professionisti fanno”. Secondo i Cdc di Atlanta, il centro federale statunitense di controllo e diffusione delle malattie, gli Usa hanno realizzato 12,6 mln di tes. Trump rispondeva a una domanda sull’ipotesi che stesse considerando la chiusura delle frontiere con l’America Latina, con il Brasile in particolare che al momento è il Paese con il terzo più alto numero di contagi al mondo, dopo Usa e Russia.

Ore 07.20 – Usa, Pentagono: rischio pandemia fino a estate 2021 – Il Pentagono si starebbe preparando alla possibilità che l’epidemia da coronavirus possa perdurare fino all’estate del 2021. Emerge da un documento della Difesa Usa visionato da “Task and Purpose” in base al quale un vaccino anti Covid è improbabile fino all’estate del prossimo anno. “Abbiamo una lunga strada davanti a noi – si legge nel documento – con la reale possibilità di una ripresa del Covid-19. Pertanto dobbiamo rifocalizzare la nostra attenzione nel riprendere missioni cruciali, incrementando il livello di attività e lavorando alla necessaria preparazione nel caso dovesse esservi una ripresa importante del Covid-19 nel corso dell’anno.

Ore 06.30 – Due chiese Usa costrette a richiudere per contagi – Due chiese del Sud degli Stati Uniti, in Texas e Georgia, riaperte al pubblico dopo il lockdown per il coronavirus, sono state costrette a richiudere per il contagio dei leader religiosi e dei fedeli. Lo riporta il Christian Post. In Texas, la diocesi di Galveston, ha deciso di richiudere le chiese dopo la morte per il Covid di padre Donnell Kirchner, un sacerdote di 79 anni.

Ore 06.00 – In Brasile superati i mille morti in 24 ore – In Brasile sono stati superati i mille decessi in 24 ore per il coronavirus. Emerge dall’ultimo aggiornamento di Johns Hopkins University. Il paese sudamericano è terzo dopo gli Usa e la Russia per numero di contagi, arrivati a 265.896 mentre le vittime sono 17.840. I nuovi casi registrati in Brasile nelle ultime 24 ore sono 1.179. Questa è la prima volta che in un giorno in Brasile viene superata la soglia dei mille morti.

Gentiloni: “Recovery Fund si avvicinerà a mille miliardi” – Il Commissario agli Affari Regionali dell’Unione Europea Paolo Gentiloni ha dichiarato: “La trattativa si farà sulla proposta della Commissione che avremo settimana prossima, non credo si possa sottovalutare quello che è accaduto ieri, cioè un Paese come la Germania accetta l’idea di 500 miliardi di sovvenzione attraverso un prestito che la Commissione cercherà sui mercati. Credo che sia una svolta senza precedenti”.

Oms: approvata inchiesta indipendente su risposta a pandemia – I Paesi membri dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) hanno raggiunto un accordo per un’inchiesta indipendente per valutare la risposta dell’organizzazione alla pandemia di Covid-19.

Dubbi su vaccino Oxford-Pomezia da studi su scimmie: “Non funziona” – Il vaccino contro il coronavirus sviluppato dall’Università di Oxford, in collaborazione con l’azienda italiana Advent-IRBM di Pomezia, potrebbe non impedire il contagio. Negli ultimi studi condotti sui macachi rhesus, tutte e sei le scimmie coinvolte sono risultate positive al coronavirus dai tamponi nasali. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, William Haseltine, un exprofessore della Harvard Medical School, ha rivelato su Forbes che le scimmie che hanno ricevuto il vaccino avevano la stessa quantità di virus nel naso delle tre scimmie non vaccinate nello studio. Questo suggerisce che il trattamento, che ha già ricevuto nel Regno Unito finanziamenti pari a 90 milioni di sterline, potrebbe non funzionare contro il Covid-19.

Cina, nuovo lockdown a Shulan – Le autorità locali di Shulan, cittadina del nord-est della Cina dove vivono circa 700 mila persone, hanno aumentato le restrizioni imposte dopo l’aumento dei contagi da coronavirus, isolando la città sul modello di quanto avvenuto a Wuhan dopo lo scoppio dell’epidemia.

La Cina risponde a Trump: la sua lettera all’Oms ci infanga – La lettera inviata dal presidente Usa Donald Trump all’Oms “inganna l’opinione pubblica e infanga la Cina”: è la risposta del portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian alla mossa del tycoon che ha postato in piena notte su Twitter le 4 pagine della missiva al direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, accusando la cattiva gestione dell’Oms nella crisi del Covid-19 e la mancanza di indipendenza da Pechino. La lettera “tenta di spostare le colpe dalla risposta maldestra” degli Usa alla pandemia, ha aggiunto Zhao.

Trump: “Da dieci giorni prendo idrossiclorochina”. Pelosi: “Trump obeso, meglio che non la prenda” Il presidente americano, Donald Trump, ha rivelato di prendere “da una settimane e mezza” idrossiclorochina, il farmaco anti-malarico da lui ritenuto come rimedio efficace al coronavirus. L’efficacia del farmaco è stata messa in dubbio da numerosi esperti e sono stati sollevati interrogativi su pericolosi effetti collaterali. La speaker democratica Nancy Pelosi: “È il nostro presidente, preferirei che non prendesse qualcosa che non è stato approvato dagli scienziati specialmente nella sua fascia d’età e nella sua categoria di peso, che definiscono obeso”.

