Coronavirus, video presidente della Commissione Europea

“Cari italiani, in questo momento difficile, voglio dirvi che non siete soli. L’Italia è parte dell’Europa, e l’Europa soffre con l’Italia. In Europa siamo tutti italiani”. Così il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in un video messaggio su Twitter esprime la sua vicinanza al popolo italiano che in questa fase di emergenza per il Coronavirus.

Il presidente ha aggiunto in inglese: “La Commissione farà di tutto per sostenervi. La crisi colpisce duramente il settore sanitario, che è sotto pressione con un numero crescente di persone da curare. E ha un impatto su molti settori economici. Dobbiamo agire rapidamente, agire insieme e portare aiuto”, conclude.

