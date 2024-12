Incidente aereo in Corea del Sud: Seul annuncia “ispezione completa” di tutti i Boeing 737-800

Il governo di Seul ha annunciato oggi l’avvio di una “ispezione completa” dei velivoli Boeing 737-800 gestiti da sei compagnie aeree in Corea del Sud, dopo l’incidente costato ieri la vita a 179 persone all’aeroporto internazionale di Muan, sull’isola di Jeju. L’annuncio, secondo l’agenzia di stampa locale Yonhap, è arrivato oggi dal viceministro dell’Aviazione civile, Joo Jong-wan.

“I registri di manutenzione dei sistemi chiave come i motori e i carrelli d’atterraggio saranno esaminati a fondo per i 101 velivoli gestiti da sei compagnie aeree che utilizzano lo stesso modello coinvolto nell’incidente”, ha spiegato in conferenza stampa l’esponente del governo della Corea del Sud, secondo cui l’ispezione durerà fino al 3 gennaio prossimo.

Le autorità hanno aperto un’inchiesta sull’incidente avvenuto ieri a un volo della compagnia low-cost Jeju Air Co., che ha avuto un malfunzionamento al carrello di atterraggio durante la discesa all’aeroporto internazionale di Muan. Secondo l’agenzia di stampa locale Yonhap, nell’arco delle 48 ore precedenti lo schianto mortale il velivolo coinvolto aveva effettuato ben 13 voli tra Muan, sull’isola di Jeju, e Incheon, a ovest di Seul, e verso una serie di destinazioni internazionali, tra cui Pechino in Cina, Bangkok in Thailandia, Kota Kinabalu in Malesia, Nagasaki in Giappone, e Taipei sull’isola di Taiwan.

L’aereo veniva utilizzato come volo charter per viaggi di gruppo organizzati principalmente da un’agenzia di viaggi di Gwangju, che offriva pacchetti vacanze di cinque giorni per il periodo natalizio. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche l’eccessiva programmazione di voli a carico dei velivoli. Secondo l’agenzia di stampa locale Yonhap infatti, Jeju Air è stata identificata come una delle compagnie aeree con il più alto tasso medio di utilizzo mensile degli aeromobili in Corea del Sud. Il tempo medio di volo mensile per un aereo della Jeju Air, secondo i dati dello stesso vettore aerea, è stato pari a 418 ore nel trimestre luglio-settembre, il più alto tra i sei vettori low cost del Paese.