Corea del Nord, soldati di Pyongyang sconfinano: colpi di avvertimento da Seul

L'incidente arriva in un momento in cui i rapporti tra i due Paesi sono tra i più tesi degli ultimi anni

Un numero imprecisato di soldati della Corea del Nord ha varcato il confine con il Sud, scatenando la reazione delle forze di frontiera di Seul che hanno risposto con una serie di colpi di avvertimento. Secondo una nota diramata oggi dallo Stato maggiore delle forze armate sudcoreane, l’incidente è avvenuto domenica 9 giugno.

“I soldati nordcoreani che lavoravano all’interno della zona demilitarizzata sul fronte centrale hanno attraversato brevemente la linea di demarcazione militare”, si legge nel comunicato, che si riferisce alla zona smilitarizzata che separa i due Stati. “Dopo che il nostro esercito ha trasmesso una serie di messaggi e ha sparato alcuni colpi di avvertimento, questi si sono ritirati verso nord”. “A parte l’immediata ritirata dei soldati nordcoreani dopo i nostri colpi di avvertimento, non sono stati osservati movimenti insoliti”, conclude la nota.

Il confine tra le due Coree è profondo circa 4 chilometri ed è pesantemente fortificato ma la linea di demarcazione stessa, situata al centro della frontiera, è contrassegnata solo da semplici segnali. Di tanto in tanto scoppiano scaramucce tra i soldati dei due Paesi che pattugliano l’area. L’incidente avvenuto il 9 giugno però arriva in un momento in cui i rapporti tra il Nord e il Sud della Corea sono tra i più tesi degli ultimi anni.

Nelle ultime settimane Pyongyang ha lanciato oltre il suo confine meridionale centinaia di palloncini pieni di mozziconi di sigarette, carta igienica usata e persino escrementi animali per “rispondere alla propaganda” diffusa dal Sud tramite volantini o chiavette Usb contro il regime che attivisti e ong sudcoreani fanno arrivare nel Nord.