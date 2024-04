Copenaghen, distrutto dalle fiamme gran parte dell’edificio della Borsa | VIDEO

Uno dei simboli della Danimarca e della sua capitale è andato in fiamme nella giornata di oggi, 16 aprile 2024. Questa mattina un ampio incendio ha avvolto l’edificio della Vecchia Borsa di Copenaghen. Le cause dell’incendio, ancora in corso, non sono chiare, mentre i soccorsi hanno cercato di salvare le opere d’arte nonostante le difficoltà legate alla presenza di impalcature, dovute alla fase di ristrutturazione in cui si trova attualmente l’edificio. Non risultano vittime.

😱 In Danimarca c’è stato un incendio nell’edificio storico della Borsa, la guglia è crollata L’incendio ha inghiottito l’edificio nel centro di Copenaghen, costruito nel 1619-1640. La Borsa è considerata un punto di riferimento storico e un importante esempio del Rinascimento… pic.twitter.com/UkEUK0KNkB — Gianluca (@Gianl1974) April 16, 2024

Il fuoco, come mostrato da diversi video finiti in rete, ha portato al collasso della Guglia del Drago, uno degli elementi caratteristici che costituivano la struttura, e una parte del tetto. L’edificio, in stile rinascimentale, è stato costruito tra il 1619 e il 1640 su impulso del Re Cristiano IV e dal 2022 era oggetto di lavori di rinnovamento. Utilizzato oggi come sede della Camera di Commercio danese, si trova in pieno centro città nei pressi del Parlamento danese.