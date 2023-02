La Commissione europea chiede ai suoi dipendenti di disinstallare TikTok

La commissione europea ha chiesto a tutti i dipendenti che usano l’app di TikTok di disinstallarla al più presto. “Siamo estremamente attenti a proteggere i nostri dati”, ha detto il commissario europeo per il Mercato interno Thierry Breton in un incontro con la stampa. “La commissione europea è un’istituzione e come tale ha un forte focus sulla protezione della sicurezza informatica ed è su questo che abbiamo preso questa decisione”, ha affermato Breton, chiarendo che la decisione è stata presa dal suo collega Johannes Hahn, commissario per la Programmazione finanziaria ed il bilancio.

La richiesta riguarda tutti i dipendenti che hanno installato la app della cinese ByteDance sui dispositivi aziendali e sui propri dispositivi personali con accesso al servizio di telefonia mobile della commissione.

Nelle ultime settimane, l’esecutivo UE ha acceso i riflettori sulla sicurezza di TikTok, dopo l’allarme sollevato negli Stati Uniti, con un divieto di utilizzo sui dispositivi governativi. Il timore è che l’applicazione possa essere usata nella raccolta di dati da parte delle autorità cinesi. In un comunicato, il colosso cinese ha deplorato la decisione, definendola “sbagliata”.

A gennaio l’amministratore delegato di TikTok, Shou Zi Chew, si era recato a Bruxelles per incontrare diversi commissari europei, tra cui il commissario alla Giustizia, Didier Reynders, che gli ha chiesto di conformarsi alle norme sulla riservatezza. “Ci sono andamenti positivi, ma c’è ancora margine di miglioramento”, aveva sottolineato.