Colpo di stato in Gabon, i militari arrestano il presidente Ali Bongo e annullano le elezioni

In Gabon un gruppo di una decina di soldati ha annunciato con un comunicato stampa letto sul canale televisivo statale Gabon 24 l’annullamento delle elezioni e lo scioglimento di “tutte le istituzioni della Repubblica” del paese dell’Africa centrale. L’autorità elettorale nazionale aveva appena annunciato la rielezione, con il 64,27% dei voti, per il terzo mandato del presidente del Gabon, Ali Bongo Ondimba, al potere da 14 anni. Il presidente, insieme a uno dei suoi figli, si trova agli arresti domiciliari. Lo hanno comunicato i militari golpisti alla tv di Stato.

Subito l’opposizione aveva definito l’elezione truccata. Il rovesciamento del presidente metterebbe fine al potere della sua famiglia in Gabon, durato 53 anni. “Abbiamo deciso di difendere la pace ponendo fine all’attuale regime” causato da “un governo irresponsabile e imprevedibile che provoca un continuo deterioramento della coesione sociale che rischia di portare il Paese nel caos”, ha dichiarato uno dei soldati apparsi in tv intervenendo a nome del “Comitato per la transizione e il ripristino delle istituzioni”.

Dopo l’annuncio del colpo di Stato, forti spari sono stati segnalati nella capitale gabonese Libreville. I militari hanno deciso anche la “chiusura delle frontiere fino a nuovo ordine”. L’autorità elettorale nazionale aveva appena annunciato la rielezione, con il 64,27% dei voti, per il terzo mandato del presidente del Gabon, Ali Bongo Ondimba, al potere da 14 anni. Il presidente, insieme a uno dei suoi figli, si trova agli arresti domiciliari. Lo hanno comunicato i militari golpisti alla tv di Stato.

Il ministero degli Esteri segue la situazione in Gabon e invita alla “prudenza” gli italiani che si trovano nel Paese. La Farnesina monitora l’evoluzione della situazione nel Paese e raccomanda agli italiani che si trovano nel Paese africano “di non lasciare le proprie abitazioni e di monitorare le informazioni sui media locali”. Lo si legge sul sito Viaggiare Sicuri del ministero degli Esteri, appena aggiornato: “A seguito delle elezioni presidenziali, legislative ed amministrative che si sono tenute sabato 26 agosto 2023, nella mattina del 30 agosto le forze armate hanno annunciato un colpo di Stato. È entrato in vigore un coprifuoco totale e permane la sospensione dell’accesso a internet su tutto il territorio. Aeroporti al momento chiusi”.