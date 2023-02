Cnn: “La Russia ha testato un missile balistico mentre Biden era a Kiev”

La Russia avrebbe testato, senza successo, il lancio di un missile balistico intercontinentale in occasione della visita di Joe Biden in Ucraina. Lo riporta Cnn citando due fonti statunitensi, secondo le quali Mosca avrebbe informato Washington del test del missiie Sarmat, in grado di lanciare più testate nucleari. Secondo l’emittente statunitense, il test non avrebbe avuto successo. In caso contrario, fonti citate da Cnn sostengono che Vladimir Putin l’avrebbe citato nel discorso alla nazione di ieri, in cui ha invece annunciato la sospensione della partecipazione della Russia dal trattato di riduzione delle armi nucleari New Start, siglato con gli Stati Uniti nel 2010.

Non è al momento chiara la data del lancio: secondo una delle fonti citate da Cnn, è avvenuto appena prima dell’arrivo di Biden in Ucraina, mentre la seconda sostiene che il test è avvenuto lunedì. Mosca era stata avvertita del viaggio di Biden a poche ore dalla sua partenza. Il missile Sarmat, noto in Occidente anche come “Satan-II”, ha un raggio d’azione di 11mila chilometri ed è in grado di trasportare una testata da 100 tonnellate. È stato lanciato per la prima volta lo scorso aprile, poco dopo l’affondamento dell’incrociatore russo Moskva nel Mar Nero.