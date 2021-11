COP26, al via il vertice Onu in Scozia. Johnson: “Se salta Glasgow salta tutto”

Si è aperta ieri a Glasgow, in Scozia, il vertice Onu sul clima, che dà il via a due settimane di negoziati diplomatici tra oltre 200 Paesi, dal Nepal a Bermuda, fino al Madagascar, “dove secondo molti si sta verificando la prima carestia indotta dal cambiamento climatico della storia”, ha detto Alok Sharma, ex ministro britannico e presidente della COP26, che ha aperto i lavori con la cerimonia di passaggio di consegne formale dalla presidenza cilena a quella britannica.

L’ultima conferenza Onu sul clima risale alla fine del 2019. Sono oltre 190 i leader mondiali attesi in Scozia per l’appuntamento, e oggi i capi di stato e di governo reduci dal G20 di Roma parteciperanno al “World leader summit”, dove i colloqui iniziati in Italia entreranno nel vivo per rafforzare l’impegno a limitare l’aumento delle temperature a 1.5 gradi.

Il premier britannico e padrone di casa, Boris Johnson – che spera, con il vertice sul clima, di rilanciare la sua immagine ammaccata dal ritorno dei contagi da Covid19 nel Paese – si è detto molto preoccupato perché il summit “potrebbe essere un fallimento”. “Se salta Glasgow salta tutto”, ha dichiarato ieri. Per Johnson pesa la mancata partecipazione della Cina (che sarà presente con un intervento scritto), grande assente anche al vertice di Roma, ma a capo della classifica dei principali inqunatori del pianeta con quasi il 30% di emissioni globali.

Questa mattina Johonson accoglierà il premier Mario Draghi in arrivo al Sec (Scottish Event Campus) intorno alle 11 (12 ora italiana). “Continuiamo l’impegno nella lotta al cambiamento climatico. I Paesi del G20 si sono impegnati a mantenere l’obiettivo di 1,5 gradi con una serie di interventi immediati. Abbiamo deciso di lasciarci alle spalle il carbone e di eliminare i finanziamenti entro il 2021. Tutti i Paesi del G20 si impegneranno a emissioni zero entro la meta’ del secolo”, ha detto ieri il presidente del Consiglio italiano a conclusione del G20.

Il testo della bozza finale del G20 sul clima parla di emissioni zero “intorno a metà secolo“, senza indicare il 2050. La Cina chiedeva il 2060, non verrà accontentata. Resta il fatto però che Pechino seguirà la sua strada con il picco delle emissioni entro il 2030 e l’annullamento delle stesse solo 30 anni dopo. Troppo tardi per molti scienziati e ambientalisti. Sul carbone, il testo finale prevede la fine dei finanziamenti statali delle centrali a partire dal 2021.

Sabato è arrivata in città anche la giovane attivista per l’ambiente, Greta Thunberg e secondo il Daily Mail le è stata riservata “un’accoglienza da rockstar”. Scesa dal suo vagone, è stata circondata dalla polizia e da altri attivisti e sostenitori con cartelloni e cori. Thunberg, che ieri aveva dichiarato di non essere stata invitata ufficialmente alla Cop26, dovrebbe partecipare a diverse manifestazioni, previste durante le due settimane del summit. “Finalmente a Glasgow per la Cop26! E grazie per il caldo benvenuto”, ha scritto l’attivista sui suoi profili social.

Ai lavori parteciperanno da osservatori rappresentanti del movimento fondato da Thunberg 2018, i “Fridays for Future”, secondo cui i leader mondiali hanno dimostrato, nel corso del summit di Roma, che la lotta ai cambiamenti climatici non è una priorità. Insomma, per loro si tratta ancora di “Bla bla bla”: i potenti del mondo hanno due settimane di tempo per dimostrare il contrario.