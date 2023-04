Esercitazioni militari della Cina al largo di Taiwan, il ministro degli Esteri di Taipei: “Dobbiamo prepararci”

Taiwan ha preso le esercitazioni militari della Cina degli scorsi giorni come il preludio a una guerra: in un’intervista esclusiva rilasciata alla Cnn, il ministro degli Esteri di Taipei, Joseph Wu, afferma che l’isola debba “prepararsi” a un attacco. Sebbene l’intelligence americana ritenga che il presidente cinese Xi Jinping abbia ordinato ai militari di essere pronti all’invasione per il 2027, Wu ha osservato: “I leader cinesi ci penseranno due volte prima di decidere di usare la forza contro Taiwan, ma noi dobbiamo essere preparati”.

Lunedì l’esercito cinese ha violato per la prima volta con aerei caccia J-15 la zona di identificazione di difesa aerea (ADIZ) di Taiwan, lo spazio aereo il cui accesso è regolamentato e monitorato per ragioni di sicurezza nazionale. Pechino ha lanciato la sua manovra aero-navale attorno all’isola in seguito alla visita della presidente Tsai Ing-wen negli Stati Uniti, dove ha incontrato diversi parlamentari. “La Cina non può prescrivere come Taiwan faccia le sue amicizie – ha detto Wu – e non può dettare come i nostri amici vogliano aiutarci”. L’isola, indipendente da oltre settant’anni anche se la Cina la considera parte del suo territorio, gode della difesa degli Stati Uniti, che ne supportano fortemente l’autonomia.

Il presidente francese Emanuel Macron dopo aver incontrato Xi Jinping a Pechino ha sostenuto che l’Unione europea non debba farsi trascinare in una eventuale escalation delle tensioni tra Usa e Cina su Taiwan. Dal canto suo il gigante asiatico ha fatto sapere che manterrà la pressione sull’isola dopo la tre giorni di manovre su vasta scala, impegnandosi a non lasciare margini ad “attività separatiste” e sottolineando che le tensioni sono destinate a restare a lungo.