Cina, misteriosa epidemia di polmonite tra i bambini

In diverse zone della Cina è scoppiata una misteriosa epidemia di polmonite che colpisce soprattutto i bambini: la conferma arriva da ProMed, che monitoria le epidemie in corso in tutto il mondo, che ha emesso un avviso in cui si parla di una “polmonite non diagnosticata”.

“Molti sono ricoverati in ospedale. Non tossiscono e non hanno sintomi. Hanno semplicemente la febbre alta e molti sviluppano noduli polmonari” scrive il quotidiano di Taiwan, Ftv News, citando un residente di Pechino.

Già una decina di giorni fa, la Commissione nazionale cinese per la salute aveva segnalato un aumento dell’incidenza delle malattie respiratorie dovuta “all’abolizione delle restrizioni sul Covid e alla circolazione di agenti patogeni noti come l’influenza, il mycoplasma pneumoniae (un’infezione batterica comune che colpisce tipicamente i bambini più piccoli), il virus respiratorio sinciziale e il virus che provoca il Covid“.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, intanto, ha chiesto informazioni alla Cina. “L’Oms ha inviato alla Cina una richiesta ufficiale di informazioni dettagliate sull’aumento delle malattie respiratorie e dei focolai di polmonite segnalati nei bambini” ha fatto sapere in un comunicato l’organizzazione.

Sui social, intanto, aumentano le immagini che mostrano gli ospedali affollati di bambino. I sintomi, dalle poche informazioni disponibili, sono raffreddore, tosse, mal di gola e affaticamento, ma la preoccupazione maggiore è dovuta al fatto che la malattia potrebbe peggiorare e trasformarsi in polmonite.