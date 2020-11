Chi è Melania Trump, la moglie di Donald Trump nonché First Lady d’America

Chi è Melania Trump? Per molti è ancora un mistero, ma ufficialmente Melania – il cui nome all’anagrafe è Melanija Knavas germanizzata poi Melania Knauss e poi sposatasi con Trump ha acquisito il suo cognome – è la moglie del presidente degli Stati Uniti d’America, questo fa di lei la First Lady d’America.

Carriera

Ex modella slovena, Melania è infatti la 45esima First Lady degli Stati Uniti. Nata nel 1970, a Novo Mesto (Slovenia), ha intrapreso la carriera di modella a 16 anni, a 18 invece ha firmato il primo contratto con un’agenzia di moda a Milano. Melania, che parla cinque lingue (lo sloveno, il serbo, il tedesco, l’inglese e il francese), ha studiato architettura e design all’Università di Lubiana in Slovenia, ma non ha mai conseguito un titolo formale. Lavorando per le maggiori case di moda a Milano e Parigi, Melania è arrivata negli States nel 1996 ed è apparsa sulle copertine di Vogue, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Vanity Fair, Glamour, GQ, Elle e tante altre. Come modella è stata associata anche alla Trump Model Management, di Donald Trump, che ha conosciuto una volta trasferitasi a New York.

Il matrimonio con Trump

Il loro primo incontro è stato alla settimana della moda newyorkese: era il settembre 1998. La loro storia è diventata di dominio pubblico soltanto l’anno seguente per via di un’intervista rilasciata all’Howard Stern Show. Insieme appaiono pubblicamente nel 2000, durante la campagna elettorale di Tramp in favore del Reform Party 2000 per la campagna presidenziale. Il fidanzamento ufficiale arriva nel 2004, mentre le nozze arrivano l’anno seguente, in Florida. All’evento hanno partecipato tantissimi vip (da Heidi Klum a Barbara Walters). Dal loro amore è nato un figlio nel 2006, Barron William.

Prima di diventare First Lady, Melania ricevette un’accusa di plagio perché nel discorso alla Convention dei Repubblicani (2016) avrebbe copiato in parte le parole di Michele Obama alla Convention Democratica di Denver del 2008. Melania ha sempre sostenuto il marito durante le elezioni presidenziali.

