Cerca di mettere benzina nella Tesla, il video è virale: “Presa in giro, ora parlerò con Elon Musk”

Una donna viene ripresa mentre tenta di riempire il serbatoio di benzina di una Tesla, notoriamente auto elettrica. riempire il serbatoio di benzina di una Tesla, notoriamente auto elettrica è stata ripresa all’area di servizio mentre sembrava che stesse cercando di riempire di benzina il suo veicolo di lusso, piuttosto che collegarlo alla carica di energia elettrica.

Il video è diventato virale raggiungendo quasi 40 milioni di visualizzazioni e molti haters sui social l’hanno etichettata come “stupida”, mentre altri hanno detto che il video sembra una messa in scena. Danielle ha ricevuto migliaia di commenti che la prendevano in giro per l’errore piuttosto clamoroso, ma ora non le importa perché guadagna più di 500.000 sterline all’anno come creator per adulti su Fanvue.

Nel video, la 22enne si nota piuttosto confusa chiedendosi dove sia lo sportello del carburante e i testimoni sgomenti hanno cercato di avvertire la ragazza di ciò che stava facendo di sbagliato.

“Haha, voglio ricordare che Elon Musk l’ha detto anche lui stesso, le abitudini sono dure a morire”, ha sorriso lei al Daily Star in esclusiva. “Sinceramente non so cosa stavo facendo, era la fine di una lunga giornata e la mia auto è nuova di zecca. Sono appena arrivata alla stazione di servizio pensando ai dolci che avrei preso al banco piuttosto che al fatto che la mia macchina non avesse effettivamente bisogno di benzina”. A Danielle non importa che la gente pensi che il video sia una messa in scena perché è abituata a essere giudicata dalle persone per qualunque cosa faccia. Ha continuato: “Sono così abituata a essere chiamata falsa. Tette finte, finta questo, finto quello. Le persone online possono dire quello che vogliono, ma è stato un errore imbarazzante. Voglio dire, Elon ha risposto e mi ha difeso ed è destinato ad avere il cervello più grande del mondo”.