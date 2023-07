Alla romana oppure no? Come si divide il conto tra amici quando si va al ristorante? In parti uguali o ognuno paga ciò che ha mangiato? Situazioni che possono portare a scontri, specie quando il conto è troppo salato. Il tiktoker Victor Christian ha raccontato la sua personale esperienza, che l’ha portato a “litigare con amici storici”, come ha spiegato in un video da 16 milioni di visualizzazioni.

L’influencer ha filmato gli amici discutere animatamente sul conto. “Pago solo quello che ha consumato, non divido il conto”, ha detto uno di loro. Lo stesso Victor ha dato ragione all’amico. Il totale è in effetti da capogiro. Si parla di 4.600 dollari. Una cifra altissima, che sarebbe costata 500 dollari ciascuno. Uno dei commensali ha urlato senza giri di parole: “Io ho preso solo un’insalata, non vi darò 500 dollari”. Il tiktoker ha raccontato che il conto era così alto perché alcuni dei presenti avevano esagerato con le bevande. Ma chi non ha partecipato alla bevuta, non aveva intenzione di pagare. Gli utenti nei commenti si sono divisi.