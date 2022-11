Un cane ha ucciso il padrone 32enne: ha premuto il grilletto di un fucile carico

A premere il grilletto del fucile è stato il suo cane. Ozgur Gevrekoglu, 32enne di origini turche, è morto dopo essere stato raggiunto da un proiettile esploso dall’arma che aveva lasciato incustodita, prima di far salire il cane nel bagagliaio della sua auto. Così, il suo amico a quattro zampe, ha accidentalmente fatto fuoco. Il fucile era puntato verso il proprietario.

Un drammatico incidente. È questa la ricostruzione effettuata finora dalle forze dell’ordine. Ma sono ancora i punti oscuri della vicenda da dover chiarire. L’omicidio, del tutto accidentale, è avvenuto il 27 novembre scorso sull’altopiano di Kizlan, nel distretto di Alacam, nella provincia turca di Samsun, dove Gevrekoglu si era recato nel fine settimana per cacciare.

Secondo quanto riportato dai media turchi, mentre il cacciatore stava mettendo il suo cane nel bagagliaio dell’auto, quest’ultimo ha premuto il grilletto del fucile ancora carico che era puntato verso il proprietario. Il colpo ha preso in pieno il giovane e gli stato fatale. Il corpo di Gevrekoglu, che era diventato papà solo dieci giorni prima del tragico incidente, è stato prima portato all’Alacam State Hospital, dove ne è stato dichiarato il decesso, e poi trasferito nella capitale dello stato, Samsun, per l’esame autoptico, che verrà effettuata nei prossimi giorni.

La polizia e la Procura stanno indagando sulla morte di Gevrekoglu, ma al momento non c’è nessun sospetto, anche se è circolata soprattutto sulla stampa locale l’ipotesi che la storia del cane assassino potesse essere la copertura per un omicidio. È al vaglio degli inquirenti, infatti, l’ipotesi che il 32enne sia stato vittima di un attacco mirato, ma al momento non c’è nessuna conferma.

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere. Come ricorda il New York Post, un incidente simile si è verificato nel 2018 in New Mexico, dove un uomo, Sonny Gilligan, è stato colpito accidentalmente alla schiena dal suo cane durante una battuta di caccia. Ma è riuscito a sopravvivere. “Uno dei miei cani ha messo il piede sul grilletto della pistola e ha sparato – ha detto Gilligan alla stampa locale -. È stato uno strano incidente ma è vero, è quello che è successo”.