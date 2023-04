Il cane mastica l’alluce del proprio padrone fino all’osso e gli salva la vita

Una commovente storia a lieto fine. David Lindsay, un muratore gallese in pensione, stava riposando sul proprio divano quando è stato svegliato improvvisamente dalle urla della moglie: “Svegliati, David, il cane ti sta divorando un piede!”. La scena era in effetti agghiacciante. Il suo cucciolo di 7 mesi aveva iniziato a mordergli l’alluce, senza che l’uomo se ne accorgesse. E così l’animale era arrivato a masticargli il dito fino all’osso, facendolo grondare di sangue.

Un’immagine evidentemente macabra, ma che si è rivelata provvidenziale. David ha infatti dichiarato al Wales Online di essere ancora vivo proprio grazie a quell’incidente. Recatosi al pronto soccorso, i medici hanno scoperto che il motivo per cui il padrone non si era accorto di nulla era dovuto all’ostruzione totale di due arterie della gamba.

I suoi arti erano diventati insensibili proprio a causa del mancato afflusso di sangue, e per questo motivo l’uomo non si era accorto di nulla quando il cane gli ha divorato il dito del piede. Se il cagnolino non fosse intervenuto in quel modo brutale, il padrone avrebbe molto probabilmente perso la gamba, rischiando anche di morire.

Il cane non ha agito per aggressività, ma essendo un cucciolo ha iniziato a sgranocchiare la prima cosa che si è trovato davanti che, fatalità, era proprio il piede di David. In questo modo, di fatto, gli ha salvato la vita.