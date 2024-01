In Canada gli assorbenti saranno disponibili nei bagni pubblici, compresi quelli per gli uomini

In Canada gli assorbenti sono stati resi disponibili gratuitamente in tutti i bagni degli edifici pubblici, compresi quelli per gli uomini. La legge è entrata in vigore lo scorso 15 dicembre e ha l’obiettivo di rendere disponibili assorbenti e tamponi a qualsiasi persona, al tempo stesso, far sentire a proprio agio tutte chiunque abbia il ciclo mestruale permettendo loro di andare nel bagno che rispecchia il proprio genere. Quest’ultimo aspetto è dunque rivolto agli uomini trans, le persone nate di sesso femminile ma che si identificano come uomini o che stanno percorrendo una transizione verso il genere maschile.

I Liberali, partito del Primo ministro Justin Trudeau, avevano promesso alle scorse elezioni di rendere assorbenti e tamponi disponibili gratuitamente in tutti i bagni pubblici degli edifici sotto il controllo del governo federale. Con l’entrate in vigore della legge tali prodotti sono stati resi disponibili anche nei bagni per gli uomini.

La campagna per rendere disponibili gli assorbenti gratuitamente nei bagni era stata lanciata da Rachel Ettinger, fondatrice dell’impresa sociale Here for Her, che già nel 2020 aveva sottoposto al parlamento canadese un’azione a riguardo.