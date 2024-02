Caccia, l’Unione europea apre una procedura di infrazione contro l’Italia: “Non rispetta le norme sulle munizioni”

Nuova procedura di infrazione per l’Italia. Questa volta, la commissione europea contesta il mancato allineamento alle direttive dell’Unione europea in materia di caccia.

Bruxelles ha riscontrato che “diversi atti legislativi italiani non sono conformi alla legislazione dell’Ue”, in particolare nei riguardi della direttiva uccelli e del regolamento Reach. Questa “limita l’uso di pallini contenenti piombo” all’interno o in prossimità di zone umide per “proteggere gli uccelli acquatici, l’ambiente e la salute umana”.

Gli atti contestati conferiscono alle regioni il potere di autorizzare l’uccisione o la cattura di specie di fauna selvatica, anche nelle aree in cui la caccia è vietata, come le aree protette, e durante il periodo dell’anno in cui la caccia è vietata. L’Italia ha due mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla commissione.