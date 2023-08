Morto Bray Wyatt: il wrestler ex campione della WWE aveva 36 anni

Windham Rotunda, ex campione della WWE e wrestler professionista noto come Bray Wyatt, è morto ieri, giovedì 24 agosto 2023, all’età di 36 anni. Il suo decesso è stato annunciato da Paul Levesque, ex wrestler noto come Triple H, adesso dirigente del WWE. “Conosciuto per le sue performance accattivanti e l’incredibile presenza sul ring, Wyatt è stato una superstar determinante della sua generazione e ha compiuto molte imprese in WWE, incluso diventare campione nel 2017”, si legge nel comunicato. La notizia ha sconvolto migliaia di appassionati in tutto il mondo.

Quali sono state le cause della morte di Bray Wyatt? L’ex atleta è morto a 36 anni stroncato da un infarto. A inizio anno aveva contratto il Covid. La malattia aveva peggiorato le sue condizioni di salute, provocandogli problemi al cuore. Ieri l’infarto fatale.

Dwayne Johnson, l’attore ed ex wrestler della WWE che si è esibito come “The Rock”, ha detto sui social media che il signor Wyatt aveva un “personaggio davvero unico, bello e raro, difficile da creare nel nostro pazzo mondo del wrestling professionistico”.