Brasile elezioni 2022, oggi il ballottaggio presidenziale tra Lula e Bolsonaro

Si apriranno alle 8 locali (le 12 in Italia) le urne per le presidenziali con cui oltre 156 milioni di brasiliani sono chiamati a scegliere tra il nuovo capo dello Stato nel ballottaggio tra la dstra estrema dell’uscente Jair Bolsonaro e la sinistra di Luiz Inacio Lula da Silva.

È un Brasile diviso in due fronti contrapposti quello che si appresta dunque ad andare a votare. Nell’ultimo sondaggio elettorale realizzato dall’Ipec, commissionato da Globo, il leader di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva (Pt) ha il 50% delle intenzioni di voto, contro il 43% del presidente di destra, Jair Bolsonaro (Pl). Contando solo i voti validi, Lula ha il 54% dei suffragi contro il 46% di Bolsonaro. In entrambi gli scenari il risultato appare stabile, con i candidati che mantengono le stesse percentuali della precedente indagine. Secondo il rilevamento, il 5% degli elettori ha riferito di votare in bianco o nullo e il 2% non sapeva o non ha risposto.

Nel loro ultimo giorno di campagna elettorale, i due candidati si sono spinti nei due territori chiave del Paese, per cercare di convincere gli indecisi, almeno 20milioni al primo turno. Bolsonaro è andato nel Minas Gerais, un collegio da 21 milioni di abitanti, conquistato da Lula alla tornata del 2 ottobre, storicamente importante per l’elezione del capo di Stato. Insieme al presidente, a Belo Horizonte per un carosello in moto e auto con le insegne verde-oro, anche Nikolas Ferreira, deputato di 26 anni da un milione e mezzo di suffragi, il più votato in Brasile e in assoluto nella storia del territorio a forte vacazione industriale.