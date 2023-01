Brasile, l’assalto al Parlamento: i video dei manifestanti che fanno irruzione

Tra la serata e la notte italiana migliaia di sostenitori dell’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro, sconfitto da Lula nelle recenti elezioni presidenziali, hanno assaltato a Brasilia il Parlamento, il palazzo presidenziale e la Corte Suprema. La zona era presidiata dalle forze dell’ordine ma i bolsonaristi sono riusciti a sfondare il cordone di sicurezza. Il controllo è stato ripreso solo dopo qualche ora dall’assalto.

Brasil acima de tudo DEUS acima de todos 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/LnRFZQTn8t — Raquel Fagundes (@001Raquel) January 8, 2023

Durissimo il presidente Lula: “La polizia è incompetente o in malafede”. Chiesto l’arresto per l’ex responsabile della sicurezza di Bolsonaro, ora responsabile del distretto della capitale. Ore dopo l’assalto sono arrivate le parole di Bolsonaro che, via social, respinge le accuse di aver – in qualche modo – orchestrato o alimentato le violenze: “Io rispetto la democrazia e condanno quello che è successo”. La Corte Suprema ha però decisione la destituzione del governatore di Brasilia che si era scusato con Lula: “Monitoravo i movimenti, ma sono rimasto sorpreso”.

Miles de simpatizantes de Bolsonaro asaltan el Congreso, el Tribunal Supremo y rodean el Palacio Presidencial.

Lo que ya vimos en el asalto al #Capitolio se repite en #Brasil.

Mismos gobernantes, mismas consecuencias.

Día triste para la democracia. pic.twitter.com/ErRh74Iu6J — Almudena Ariza (@almuariza) January 8, 2023

Tantissimi i video girati dagli stessi manifestanti e finiti in rete, in particolare su Twitter. Tra questi si notano proteste, tensioni con le forze dell’ordine e devastazione. Molti manifestanti infatti non si sono “limitati” ad occupare i palazzi presidenziali, ma hanno dato sfogo alla loro rabbia distruggendo ciò che si trovavano davanti.

Essa sala tinha presentes históricos de mais de 20 países que o Brasil recebeu, nela rolavam os encontros de chefes de estado, tinham móveis e obras de arte com mais de 100 anos

O antes e depois dos terroristas pic.twitter.com/bBJ5e6CLFJ — ᕈassos ¯\_(ツ)_/¯ (@ALendaDePassos) January 8, 2023