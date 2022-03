La città è sotto assedio mentre la popolazione civile si organizza per la resistenza

Bombe molotov e barriere anti-carro: gli ucraini si preparano all’attacco dei russi

Odessa, la “Piccola Napoli” è sotto assedio ormai da giorni mentre la popolazione civile si sta preparando al peggio. Nei video che circolano in rete si vedono uomini formare catene umane per trasportare i sacchi di sabbia con cui costruire le barriere di protezione lungo la costa, mentre donne e bambini preparano ‘molotov cocktail’ per accogliere gli invasori. Intanto si fa sempre più vicino il rombo degli elicotteri che sorvolano la regione e si teme un attacco imminente.