Una bistecca cruda riprende vita e inizia a muoversi | VIDEO

È diventato virale sul web un video in cui si vede una bistecca cruda che riprende vita e inizia a muoversi. Il filmato, che in poche ore ha raggiunto quasi un milione di visualizzazioni e raccolto più di 10mila commenti, ha lasciato a dir poco terrorizzati diversi utenti, nonché l’autrice del video stesso, realizzato da una ragazza malese che vive nella città di Temerloh. “Mia madre non vuole cucinarla perché ha paura!” ha scritto la giovane su Twitter dove ha pubblicato il filmato in cui si vede la carne che letteralmente si muove, ondeggiando a destra e sinistra.

Il filmato, seppur impressionante, sembrerebbe avere una spiegazione. Secondo quanto scritto da molti degli utenti che hanno commentato le scioccanti immagini, infatti, la causa è da attribuirsi alle terminazione nervose, che non sono ancora morte. La tesi è sostenuta da altri casi simili avvenuti e documentati negli anni scorsi. Uno di questi vedeva “protagonista” un pollo che schizzava letteralmente fuori dal piatto in un ristorante statunitense.

