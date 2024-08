La rivelazione su Bill Gates: “Non andava lasciato solo con le stagiste”

Microsoft avrebbe vietato alle stagiste di restare da sole con Bill Gates il quale si comportava come un “bambino in un negozio di caramelle”: è quanto rivela il libro Billionaire, Nerd, Savior, King: Bill Gates and his quest to shape our world (Miliardario, nerd, salvatore, re: Bill Gates e la sua missione per plasmare il mondo), scritto dalla giornalista del New York Times Anupreeta Das e in uscita il prossimo 13 agosto.

Nel volume si parla anche del divorzio tra il fondatore della Microsoft e la moglie Melinda avvenuto a causa dei ripetuti tradimenti di lui. Il punto di rottura si sarebbe raggiunto nel 2019 quando è venuto alla luce il legame di Bill Gates con il pedofilo Jeffrey Epstein.

Secondo la giornalista, inoltre, Bill Gates era “come un bambino in un negozio di caramelle” con le stagiste della Microsoft con l’azienda che avrebbe vietato alle giovani di restare da sole con il fondatore dell’azienda.