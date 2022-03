La Bielorussia ha offerto asilo politico a uno degli assalitori del Campidoglio Usa

Evan Neumann, 49 anni, ha ottenuto i documenti che gli garantiranno asilo come rifugiato nella Repubblica bielorussa. Lo ha reso noto la tv di Stato dell’ex Repubblica sovietica martedì 22 marzo durante una cerimonia tenuta in suo onore. “Ora è completamente sotto la protezione della Repubblica di Bielorussia,” ha detto a Neumann un funzionario governativo mentre gli consegnava il documento.” Neumann, ex residente californiano latitante dall’anno scorso, deve rispondere di 14 accuse penali per gli eventi del 6 gennaio 2021, tra cui quella di aggressione a pubblico ufficiale.

Mill Valley's Evan Neumann appears on Belarus TV being granted asylum. He's wanted by the FBI, charged with several counts involving violence on police officers during the January 6th assault on the US Capitol. pic.twitter.com/Kofkw8Z46t

— Dan Noyes (@dannoyes) March 23, 2022