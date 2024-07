Nuova gaffe di Biden: “Sono la prima donna di colore vicepresidente”

Il presidente uscente Joe Biden non si ritira dalla corsa alla Casa Bianca, ma intanto commette un’altra gaffe che fa discutere affermando di essere “la prima donna di colore vicepresidente”.

Durante un’intervista andata in onda in un programma radiofonico in Pennsylvania con la conduttrice Andrea Lawful-Sanders, infatti, Biden afferma: “Sono stato la prima donna di colore vice presidente, ho servito gli Stati Uniti al fianco di un presidente di colore”.

This video of president Joe Biden’s radio interview was taken on the 4th of July 2024. Biden was trying to pander during a Pennsylvania radio show with host Andrea Lawful-Sanders. pic.twitter.com/sDNBfjxLmc — Nestor Guido Torres (@Nestor_Guido) July 5, 2024

L’ennesima gaffe del presidente Usa è subito diventata virale: nonostante questo, però, Biden continua a voler correre per le presidenziali, convinto di poter ottenere una rielezione.

Rielezione possibile anche secondo i sondaggi: una rilevazione effettuata da Reuters/Ipsos, infatti, ha rivelato che tra Biden e Trump è testa a testa con entrambi i candidati appaiati al 40%.

In caso di abbandono, invece, tutti gli altri candidati, dall’attuale vice presidente Kamala Harris al governatore della California Gavin Newsom verrebbero sconfitti da Trump.

L’unica in grado di battere Trump sarebbe Michelle Obama: l’ex First Lady, infatti, otterrebbe il 50% contro il 39 per cento del tycoon.