Biden a Vilnius: “Putin si è sbagliato, il nostro sostegno a Kiev non finirà”

Joe Biden dalla Lituania ha avvisato Vladimir Putin e la Russia. A margine del vertice Nato andato in scena nelle ultime ore, il presidente degli Stati Uniti ha tenuto un discorso all’università di Vilnius, in cui ha parlato soprattutto del conflitto in corso in Ucraina. “La Nato è più forte e più unita che mai”, ha ribadito Biden.

“Putin pensava che la Nato e i leader occidentali si sarebbero divisi, ma si è sbagliato”, “ha fatto una scommessa sbagliata che il supporto a Kiev sarebbe finito” ma “difenderemo la libertà oggi, domani e per quanto serve” ha affermato Biden davanti agli universitari lituani. Una promessa all’Ucraina, quindi, anche perché “la difesa della libertà non un lavoro di un giorno o di un anno, è la vocazione della nostra vita. Di sempre”. “Siamo temprati per la lotta futura, la nostra unità non vacillerà” ha tuonato ancora il presidente Usa.

Proprio Biden poco prima ha avuto un faccia a faccia con il presidente ucraino Volodymy Zelensky, il quale lo ha definito “un incontro significativo e forte”.