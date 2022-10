Berlino, incidente aereo sfiorato per pochi secondi: così la torre di controllo ha evitato lo scontro tra due Airbus

Berlino, incidente aereo sfiorato per pochi secondi

Un aereo in fase di decollo e un altro in procinto di atterrare: nulla di strano, succede in continuazione in tutti gli aeroporti. Sì, ma non sulla stessa pista. Lo scorso 12 ottobre alle ore 14,30 i due Airbus A320 si trovavano infatti sulla pista 07R dell’aeroporto di Berlino e hanno quindi sfiorato una collisione che avrebbe ovviamente avuto esiti disastrosi, dato che entrambi i mezzi erano carichi di passeggeri. I due velivoli coinvolti erano un Easy Jet che stava per effettuare il volo U2-5185 da Berlino a Milano Linate e un Air France che stava portando a termine il volo AF-1234 dall’aeroporto parigino di Charles de Gaulle a quello berlinese.

Grazie al tempestivo intervento della torre di controllo, l’Airbus di Easy Jet è stato bloccato esattamente sei secondi dopo aver dato potenza ai motori per affrontare il decollo, mentre all’aereo francese (che si trovava a soli 91 metri di altezza) nello stesso istante è stata data l’indicazione di riprendere quota, fare un altro giro e ritentare l’atterraggio in un secondo momento. In una manciata di secondi è stato evitato un incidente potenzialmente catastrofico.

Il primo a dare la notizia è stato il sito “The Aviation Herald”, specializzato in notizie sul mondo dell’aviazione, che riporta anche la testimonianza di un passeggero del volo U2-5185 diretto a Linate: “Intorno alle 14.39, invece di decollare, l’aereo si è fermato. Poi si è mosso lentamente per due o tre secondi e subito dopo un po’ più velocemente, finché non abbiamo lasciato la pista – ha dichiarato il viaggiatore -. Il comandante ha detto che era stato commesso un errore dal controllo del traffico aereo, che ci aveva dato l’autorizzazione per immetterci sulla pista di decollo mentre c’era altro traffico in entrata. Poi si è scusato e ha detto che saremmo tornati sulla pista e saremmo decollati in un secondo momento”.

EasyJet: “La sicurezza dei passeggeri mai stata a rischio”

L’accaduto è stato confermato anche da Easy Jet con una nota: “Il volo EJU5185 da Berlino Brandeburgo a Milano Linate del 12 ottobre ha dovuto interrompere le operazioni di decollo in seguito alle indicazioni fornite dal controllo del traffico aereo. Ciò è avvenuto a causa del fatto che un altro aereo in arrivo ha occupato la pista, dopo che il volo Easy Jet era stato originariamente autorizzato a partire”. Viene poi ribadito che “Easy Jet ha agito in conformità con le procedure e in nessun momento la sicurezza dei passeggeri o dell’equipaggio è stata compromessa. L’aereo ha poi proseguito verso Milano-Linate. La sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio è la massima priorità di Easy Jet”.