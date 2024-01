Belen spazza via l’acqua dopo il nubifragio in Argentina. “Per fortuna stiamo tutti bene” | VIDEO

“Tormenta electrica en Reta. Un disastro. Migliaia di persone bloccate in casa. Fortunatamente stiamo tutti bene”. Con queste parole la showgirl argentina Belen Rodriguez nelle scorse ore ha postato su Instagram un video che la vede con una scopa in mano intenta a spalare l’acqua e il fango che stavano entrando dentro casa nella sua Argentina. Con lei anche altre persone. Presumibilmente dei parenti.

Il post sui social della showgirl è subito diventato virale con migliaia di commenti: “Migliaia di persone bloccate in casa” sottolinea Belen costretta a spalare l’acqua nella sua casa in Argentina dopo che una tempesta di fulmini ha colpito l’area di Reta, dove si trova la villa della showgirl. Il post sui social si conclude con ”Fortunatamente stiamo tutti bene” con un emoticon con delle mani giunte in segno di ringraziamento.

Belen Rodriguez sta trascorrendo le vacanze in Argentina con i figli Santiago e Luna Marì e il compagno, l’imprenditore Elio Lorenzoni. Oltre a loro, nella maxi villa con piscina a pochi passi da Buenos Aires ci sono anche i genitori e i fratelli Cecilia e Jeremias. La distanza dall’Italia sembra davvero positiva per Rodriguez, soprattutto dopo le discussioni con l’ex compagno Antonino Spinalbese, che ha accusato la showgirl di aver portato la figlia in Argentina senza il suo consenso.