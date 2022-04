Basket, la Stella Rossa si rifiuta di tenere uno striscione pro-Ucraina: pioggia di fischi dal pubblico | VIDEO

La Stella Rossa di Belgrado ieri si è rifiutata di tenere uno striscione con i colori della bandiera ucraina, accompagnato dalla scritta “Stop War”, prima di una partita di Eurolega, la massima competizione continentale di basket. La scelta dei cestisti, in trasferta in Lituania per una partita contro lo Zalgiris Kaunas, è stata accolta da forti fischi dal pubblico di casa, che a un certo punto della partita ha anche esposto una bandiera della Nato. A prevalere alla fine tempi supplementari sono stati proprio i lituani, con un punteggio di 103 a 98.