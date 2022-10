Barboncino salta sul telecomando e compra accidentalmente 70 dollari di film per adulti

Un uomo della Carolina del Nord ha ricevuto un addebito inaspettato da 70 dollari dopo che il suo barboncino, un bichon frisé, ha ordinato per errore un servizio per adulti sulla TV satellitare dell’abitazione. Secondo quanto ha riferito il Mirror, l’animale avrebbe saltellato sul telecomando in un momento di distrazione del proprietario e avrebbe completato l’operazione premendo a caso i pulsanti. Barnes, che risiede nell’area di Raleigh, ha dovuto contestare l’addebito verso il fornitore.

Nonostante abbia effettuato diverse telefonate imbarazzanti per raccontare la bizzarra vicenda, l’uomo – assicurato al telefono che l’addebito sarebbe stato revocato – si è visto comunque recapitare la richiesta di pagamento. Il canale era rimasto attivo. Quando è arrivato il momento di pagare il conto della TV, Barnes ha corrisposto la somma del suo abbonamento senza pagare i 70 dollari richiesti. Per tutta risposta, il fornitore ha interrotto per lui l’intero servizio.

“È come se mi stessero togliendo il cibo dalla bocca”, ha detto. “È come se mi stessero derubando”, ha aggiunto, portando la sua lamentela alla Federal Communications Commission, che è stata in grado di ottenere una risposta da alcuni pezzi grossi di DirecTV, l’erogatore del servizio. Dopo l’intervento dell’agenzia governativa, l’azienda ha finalmente accettato di accreditare Barnes e lasciare alle spalle la vicenda.