Bambino nasce con due peni, ma senza ano: il caso rarissimo di diphallia

Un bambino è nato con due peni, entrambi funzionanti, ma senza ano. Il rarissimo caso medico (le probabilità di nascere con questa condizione sono una su sei milioni), noto come diphallia, è stato riportato sull’International Journal of Surgery Case Reports. Il bambino con due peni è nato in Pakistan.

Secondo i medici, i due peni sono “di forma normale”, anche se uno è più grande dell’altro di un centimetro. Il piccolo, riferiscono i chirurghi che hanno seguito il caso a Islamabad, è anche in grado di urinare da entrambi gli orifizi. Al momento, i medici hanno ritenuto di lasciare al bambino entrambi i membri, tuttavia hanno dovuto praticare un’apertura tramite una colonscopia in modo da consentire il transito delle feci.

Il bambino, nato prematuro a 36 settimane, è stato curato presso l’ospedale pediatrico del Pakistan Institute of Medical Sciences. I suoi genitori, che lo hanno portato al pronto soccorso dell’ospedale subito dopo la sua nascita, non avevano precedenti familiari di difetti congeniti. Il neonato è stato monitorato per due giorni dopo l’intervento. Successivamente è stato dimesso ed è stato fissato un appuntamento di follow-up.

Il team che si è occupato del caso ha affermato che nella letteratura medica sono stati registrati solo 100 casi di diphallia in tutto il mondo, il primo dei quali risale al 1609. I medici che hanno curato il bambino hanno affermato che l’1 per cento dei malati ha anche un difetto che colpisce l’ano o il retto, ma non hanno specificato se questo significa che sia proprio quello del piccolo il primo caso conosciuto nella storia, come suggerirebbe la percentuale indicata. Non è chiaro come si verifichi la diphallia e non esiste un singolo fattore di rischio noto, ma si pensa che la formazione dei due peni avvenga casualmente quando i genitali si sviluppano nell’utero.