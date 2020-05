Un bambino di dieci anni malato di leucemia è riuscito a sconfiggere il Coronavirus. Non sono state settimane facili per Riley Duckworth, bimbo di 10 anni dell’Arkansas, Stati Uniti. Dopo aver scoperto di essere affetto da leucemia è stato colpito anche dal Covid-19. Era il 16 aprile scorso quando al bambino è stata diagnosticata l’infezione causata dal nuovo virus, dopo che solo qualche mese prima aveva scoperto di avere la leucemia. “Accogliamo al meglio che possiamo le notizie che ci arrivano – aveva detto il papà di Riley, Jeremy, alla stampa locale -. Sappiamo che andrà meglio, ma di certo ripeterlo non renderà le cose più facili”.

Dalla metà di aprile il bambino, che ha dovuto ovviamente interrompere la chemioterapia, è stato in isolamento con il padre in una stanza dell’ospedale di Springdale, dalla quale non sono usciti neanche per prendere del cibo. Hanno trascorso il tempo guardando la tv e giocando ai videogames, ma Riley non ha mai perso la speranza di tornare alla normalità. “Vorrei tanto andare a fare un campeggio con la mia famiglia”, ha detto. E chissà che a breve, dato che ha ricevuto la notizia della negatività al Coronavirus, non riuscirà a realizzare il suo sogno. “Ora posso tornare a concentrarmi sul cancro e a sconfiggere anche lui”, ha commentato il bambino.

