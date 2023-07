Bimba ustionata da un bocconcino di pollo di McDonald’s

La nota catena di fast food McDonald’s è stata condannata a un maxi risarcimento di 800mila dollari da elargire alla famiglia di una bambina di 8 anni, che ha subito un’ustione di secondo grado dopo che un bocconcino di pollo le era caduto su una gamba.

La vicenda, avvenuta negli Stati Uniti, risale al 2019 quando la piccola aveva 4 anni. A stabilire il maxi risarcimento è stato un tribunale del sud della Florida che ha dato ragione alla famiglia di Olivia Caraballo.

“Sono felice che la giuria abbia ascoltato la voce di mia figlia e abbia preso una decisione” ha dichiarato Philana Holmes, la mamma della bimba, che era alla guida della sua auto quando il chicken McNugget, acquistato poco prima in un drive-thru, è caduto sulla gamba della figlia provocandole l’ustione.

La giuria, dunque, ha ritenuto responsabili McDonald’s e il proprietario del franchising Upchurch Foods per non aver avvertito sulle possibili conseguenze dei McNuggets caldi distribuiti dal drive-thru di Tamarac, in Florida, dove si è svolta la vicenda.