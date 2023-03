Stati Uniti, bambina di 3 anni trova una pistola carica in casa: spara e uccide la sorellina

Una bambina di tre anni ha preso in mano una pistola e ha sparato alla sorellina di 4 anni uccidendola. L’incredibile tragedia è avvenuta nelle scorse ore in Texas. Si tratta dell’ennesimo caso legato alla proliferazione delle armi da fuoco negli Stati Uniti. La bambina ha trovato in casa l’arma, una pistola semiautomatica carica e ha sparato accidentalmente alla sorellina.

Secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzales, le due bimbe erano state lasciate sole in camera, mentre cinque adulti, tutti membri della famiglia o amici, erano in altre zone della casa. Le indagini accerteranno eventuali responsabilità degli adulti nel lasciare l’arma carica e incustodita in un luogo non sicuro.