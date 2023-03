Avvolge il figlio nella plastica e posta il video su TikTok, i servizi sociali glielo tolgono: “Pensavo fosse divertente”

Avvolge il figlio nella plastica e posta il video su TikTok: è l’agghiacciante vicenda di cui si è resa protagonista Savannah Glembin, influencer che vanta più di un milione di follower sui social.

La donna ha caricato sul suo profilo TikTok un video in cui il marito Hank mostra il loro figlio, completamente avvolto dalla plastica.

Un filmato che in breve tempo ha fatto il giro dei social e che ha provocato guai seri alla coppia.

Dopo la pubblicazione del video, poi rimosso dal profilo dell’influencer, infatti, i servizi sociali hanno allontanato il bambino dalla coppia aprendo un’indagine per possibili abusi su minori.

I don’t care how old I sound right now. Who do we blame for this? The internet? SM? Have parents always been this horrible and now they are posting it?

I can only imagine how many times that video was saved by some deranged perv! Some of y’all are really sick. #SavannahGlembin pic.twitter.com/CGb3lKj9Fx

— www.TheRiverOshun.com (@TheRiver_Oshun) March 6, 2023