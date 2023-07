Attivista di Ultima generazione quasi investito da un camionista in Germania | VIDEO

Attivisti per il clima di “Ultima generazione” hanno bloccato nei giorni scorsi una strada a Stralsund, in Germania. Protesta che ha mandato su tutte le furie un camionista che ha reagito in maniera violenta. Sul posto era presente anche la stampa, e la scena è diventata virale, immortalata in un video pubblicato su Twitter che ha sollevato il dibattito tra quanti si sono schierati dalla parte degli ambientalisti e quanti con l’autotrasportatore.

Il camionista dapprima scende dal mezzo e sposta di peso uno dei ragazzi, poi torna a risale a bordo e mette in moto. Nel frattempo il cordone si è ricomposto, e stavolta il guidatore non esita a continuare la sua marcia, investendo uno degli ambientalisti, salvo poi frenare dopo qualche metro.

German truck drivers in Stralsund have absolutely run out of patience with climate protesters. Why aren’t the police taking any action against people who block the roads?

