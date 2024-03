Attentato a Mosca e guerra Ucraina-Russia, le ultime notizie di oggi, 24 marzo 2024

Torna a crescere la tensione tra Kiev e Mosca, dopo l’attentato di venerdì nella capitale russa rivendicato dall’Isis. Nella notte tra sabato e domenica l’Ucraina ha colpito con un attacco missilistico la città portuale di Sebastopoli in Crimea. Questa mattina Mosca sta rispondendo con un massiccio attacco sulla capitale Kiev ma anche sulle regioni occidentali. Di seguito le notizie in diretta di oggi.

DIRETTA

Ore 12.30 – Putin parla al telefono con il presidente tagiko: “Stretto contatto per contrastare il terrorismo” – Il presidente tagiko Emomali Rahmon ha telefonato al presidente russo Vladimir Putin per esprimere le condoglianze dopo l’attacco terroristico al Crocus City Hall. Alcuni dei 4 arrestati sospettati dell’attentato avevano passaporti tagiki. “Durante la telefonata, Vladimir Putin ed Emomali Rahmon – afferma il servizio stampa del Cremlino come riporta Interfax – hanno sottolineato che i servizi di sicurezza e le agenzie competenti della Russia e del Tagikistan stanno lavorando a stretto contatto per contrastare il terrorismo e che questo lavoro sarà intensificato”.

Ore 12 – Il Papa: “Prego per le vittime dell’attentato in Russia” – “Assicuro la mia preghiera per le vittime del vile attentato terroristico compiuto l’altra sera a Mosca”. Lo sottolinea il Papa prima della recita dell’Angelus in piazza San Pietro. “Il Signore li accolga nella sua pace e conforti le famiglie. Converta i cuori di quanti pensano, organizzano queste azioni disumane che offendono Dio il quale ha comandato ‘non uccidere'”.

Ore 11.30 – Kiev: “Gli attacchi russi hanno causato interruzioni di corrente” – Gli attacchi russi condotti la notte scorsa in Ucraina hanno causato incendi e interruzioni nelle forniture di corrente elettrica. Il governatore militare della regione di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, ha affermato che la caduta di detriti ha danneggiato la rete nella città industriale di Kryvyi Rih: sei ospedali, più di 150 scuole e 3mila abitazioni con 76mila residenti sono rimaste temporaneamente senza corrente e riscaldamento. Secondo le autorità, nella regione occidentale di Leopoli è stata colpita anche un’infrastruttura critica non meglio specificata. “E’ scoppiato un incendio. I vigili del fuoco sono al lavoro”, ha scritto su Telegram il governatore regionale Maksym Kosyzkyi.

Ore 11 – Kiev: “Terzo potente bombardamento russo in 4 giorni” – L’esercito russo ha attaccato otto regioni dell’Ucraina nella notte con 29 missili da crociera X-101-X-555 e 28 droni Shahed. Lo rende noto l’esercito ucraino, citato dai media nazionali. Il massiccio attacco ha riguardato le regioni a sud, est, nord-est e ovest: Dnipropetrovsk, Kherson, Mykolaiv, Odessa, Sumy, Kiev, Volyn e Leopoli. Le forze armate ucraine sottolineano che si è trattato del terzo potente bombardamento sul Paese in quattro giorni. Secondo le autorità locali non ci sono state vittime o danni a Kiev, mentre un’importante infrastruttura è stata colpita a Leopoli ed è scoppiato un incendio.

Ore 10 – Varsavia: “Mosca spieghi violazione dello spazio aereo” – Varsavia chiederà spiegazioni alla Russia per “una nuova violazione del suo spazio aereo”. Secondo l’esercito polacco uno dei missili da crociera lanciati dalla Russia durante l’attacco notturno contro l’Ucraina ha violato brevemente lo spazio aereo della Polonia.

Ore 9.30 – Kiev: “Colpite due grandi navi anfibie russe” – Le forze armate ucraine rendono noto di aver colpito nella notte a Sebastopoli, in Crimea, due grandi navi anfibie russe, la Yamal e l’Azov, oltre al centro di comunicazione e alcuni siti infrastrutturali della Flotta del Mar Nero della Federazione. Lo ha dichiarato il centro di comunicazione strategica di Kiev, citato da Unian.

Ore 9 – Mosca: “Abbattuti 10 missili sul porto di Sebastopoli” – Le forze russe hanno abbattuto oltre 10 missili sul porto di Sebastopoli, in Crimea, la notte scorsa. Ad annunciarlo è stato un funzionario dell’amministrazione russa nel territorio annesso nel 2014: Mikhail Razvozhayev ha parlato di un “massiccio attacco respinto” dalle forze russe sulla città. La stessa fonte ha riferito di un ferito, una donna colpita da schegge e di danni alle infrastrutture.

Ore 8 – Attacco russo con 57 missili e droni su Kiev e su Leopoli – La Russia ha attaccato la capitale ucraina, Kiev, e la città occidentale di Leopoli con 57 missili e droni la notte scorsa. A renderlo noto sono stati funzionari ucraini. Secondo quanto postato su Telegram dall’aeronautica di Kiev, la difesa ucraina ha distrutto 18 dei 29 missili e 25 dei 28 droni lanciati dalla Russia.

Ore 6 – Polonia: “Un missile russo ha violato il nostro spazio aereo” – I russi hanno violato lo spazio aereo polacco con un missile destinato a obiettivi situati nell’ovest dell’Ucraina. Lo rendono noto le forze armate di Varsavia precisando che “l’oggetto è entrato nello spazio aereo della Polonia vicino alla città di Oserdow, vi è rimasto per 39 secondi e per tutto il tempo è stato seguito dai sistemi radar militari”

Ore 5 – I russi hanno attaccato con 14 bombardieri – La Russia ha attaccato l’Ucraina nella notte con 14 bombardieri strategici Tu-95MS decollati dalla base di Olenya, nella penisola di Kola: lo ha reso noto l’Aeronautica militare, come riporta Ukrainska Pravda. L’allerta aerea è durata più di due ore e diversi gruppi di missili sono stati lanciati in direzione della regione di Leopoli, nell’Ucraina occidentale.

Ore 4.30 – Sotto attacco anche Leopoli – Anche Leopoli è sotto attacco. Il governatore della regione, Maxym Kozytskyi ha riferito che viene preso di mira il distretto meridionale di Stryi.

Ore 4 – Mosca: nell’attacco a Sebastopoli un morto e quattro feriti – Una persona è stata uccisa e quattro sono rimaste ferite nell'”attacco missilistico lanciato nella tarda serata di ieri dalle forze ucraine a Sebastopoli”. Lo ha riferito su Telegram il governatore della città, Mikhail Razvozhayev, precisando che i cinque sono stati colpiti dai frammenti dei missili ucraini abbattuti.