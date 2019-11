Attentato a Londra, uomo accoltella i passanti sul London Bridge: il video dell’aggressore

Il video dell’attentato di Londra

Oggi, venerdì 29 novembre, un uomo armato di coltello ha aggredito alcuni passanti nella zona di London Bridge, nel cuore di Londra, ed è morto per le ferite causate dagli spari degli agenti intervenuti subito dopo l’attentato: uno dei video circolati in queste ore mostra le immagini dell’aggressore a terra sul ponte, e il momento in cui un poliziotto apre il fuoco.

Attentato di oggi a Londra: la dinamica dell’aggressione

L’uomo ha seminato il terrore con un coltellaccio tra i passanti, e indossava un finto giubbotto esplosivo, e stando alle prime informazioni i fatti vengono trattati come “terrorismo”.

“Posso confermare che la polizia è stata chiamata per un episodio di accoltellamento attorno alle 14 e che un uomo di sesso maschile è stato colpito con armi da fuoco da agenti specializzati. Il sospetto è morto sul posto”, ha detto ai giornalisti Neil Basu, numero due di Scotland Yard e responsabile dell’antiterrorismo.

L’aggressore sarebbe stato bloccato da alcuni civili prima dell’intervento della polizia, di cui uno avrebbe strappato il coltello dalle mani dell’assalitore.

Attentato di oggi a Londra: il video

Il video diffuso subito dopo l’attentato di oggi mostra proprio le immagini della colluttazione che l’aggressore ha avuto con alcune persone prima dell’intervento della polizia: si vede una persona a terra, presumibilmente l’attentatore, proprio su uno dei due lati dello storico ponte di Londra, mentre alcune persone sono in lotta con lui e un altro uomo fugge sul ponte con il coltello in mano.

Subito dopo, la polizia apre il fuoco.

“La gente correva nel panico tra le urla, la polizia è arrivata subito e ha bloccato e evacuato il Borough Market, la gente si è barricata nei negozi. Siamo ancora in attesa di indicazioni”, ha riferito un giornalista dell’Ansa che si trovava nel famoso mercato londinese, a pochi passi dal London Bridge.

La polizia ha confermato che un uomo è stato colpito da arma da fuoco e ha invitato gli utenti dei social a non condividere filmati in rete.

