Attacco ucraino in Crimea, Kiev: “Distrutta nave da sbarco russa nel porto di Feodosia”

“La grande nave da sbarco Novocherkassk” è stata “distrutta” dai piloti dell’aeronautica a Feodosia, in Crimea. Lo hanno dichiarato su Telegram le forze ucraine.

“E la flotta in Russia diventa sempre più piccola! Grazie ai piloti dell’aeronautica militare e a tutti coloro che hanno partecipato all’operazione”, ha affermato il comandante dell’aviazione ucraina Mykola Oleshchuk.

“La grande nave da sbarco Novocherkassk” è stata “distrutta” dai piloti dell’aeronautica a Feodosia, in Crimea. Lo hanno dichiarato su Telegram le forze ucraine. “E la flotta in Russia diventa sempre più piccola! Grazie ai piloti dell’aeronautica militare e a tutti coloro che hanno partecipato all’operazione”, ha affermato il comandante dell’aviazione ucraina Mykola Oleshchuk.

Ukraine says the Russian Black Sea Fleet’s Ropucha-class big landing ship Novocherkassk won’t be sailing anymore after an encounter with Ukrainian missiles in Feodosiya, Crimea. pic.twitter.com/OpqGwWhGgt — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) December 26, 2023

Il ministero della Difesa russo ha confermato “danni” a una sua nave da guerra a seguito di un attacco ucraino in un porto della penisola della Crimea. La nave da sbarco anfibia Novocherkassk, parte della flotta russa del Mar Nero, è stata colpita dai raid ucraini, ha reso noto il ministero in una nota diffusa dall’agenzia Tass, in cui non si fa riferimento però all’entità dei danni alla nave che era all’ancora nel porto della città di Feodosia.

Secondo il governatore della regione annessa alla Russia nel 2014, una persona è rimasta uccisa ed altre due ferite nell’attacco. In precedenza le forze armate ucraine hanno riportato di aver completamente distrutto e fatto affondare la nave usando missili cruise. Secondo Mosca, la difesa aerea russa ha distrutto due caccia ucraini, Sukhoi Su 24, che fanno parte di squadroni tattici dell’aeronautica ucraina e usano missili guidati durante l’attacco.