Attacco russo a Chernihiv, il tragico bilancio: 7 morti (tra cui un bambino) e 144 feriti

Ieri, 19 agosto 2023, un attacco missilistico russo ha colpito la piazza principale di Chernihiv causando morti e feriti tra i civili. Il bilancio, al momento, recita sette morti (tra cui un bambino) e 144 feriti. Lo ha riferito la polizia ucraina, citata da Ukrinform.

“Il 19 agosto, il nemico ha lanciato un attacco missilistico sul centro di Chernihiv. Alle 19:30, sono stati confermati sette morti civili, tra cui un bambino. Inoltre, 144 residenti locali feriti hanno richiesto assistenza medica. Tra loro c’erano 15 bambini e 15 agenti di polizia”, ha detto la polizia. Secondo quanto riferito, le forze dell’ordine stanno ispezionando gli edifici danneggiati dalle esplosioni. In totale, quasi 500 appartamenti hanno subito danni. La polizia ha anche registrato danni a 64 veicoli civili.

Un missile russo ha colpito la piazza centrale danneggiando un’università e un teatro. La gente stava andando in chiesa per celebrare una festa religiosa quando ha avuto luogo l’attacco, riferisce il ministero. “Un sabato qualunque, che la Russia ha trasformato in un giorno di dolore e perdita”, le parole di Zelensky su Telegram.

Le forze russe hanno marciato attraverso Chernihiv quando hanno invaso l’Ucraina il 24 febbraio 2022, da diverse direzioni, inclusa la Bielorussia. Sono stati poi respinti dalle forze di Kiev. Da allora, l’Ucraina settentrionale è stata in gran parte risparmiata dai feroci combattimenti che hanno infuriato a est e a sud.