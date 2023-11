Appello per Indi Gregory rifiutato, distacco macchine sarà lunedì

“Appello rifiutato. Deadline a lunedì. Nel frattempo lavoriamo ad altri percorsi”. Lo scrive su X il legale della piccola Indi Gregory, Simone Pillon. Era attesa per le 17:30 la decisione della Corte d’Appello sul trasferimento della bambina in Italia per proseguire le cure all’Ospedale Bambino Gesù.

Il giudice della Corte d’Appello ha ribadito la validità del pronunciamento in primo grado che aveva stabilito di staccare le macchine che tengono in vita Indi, affetta da una malattia rara e che tale procedura debba avvenire in un Hospice attrezzato e non a casa. Inoltre, è stato escluso il trasferimento in Italia dove la bambina nei giorni scorsi aveva anche ottenuto la cittadinanza.

Lunedì, quindi si dovrebbero interrompere le cure.